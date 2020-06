Katia Aveiro afirmou esta terça-feira ter chegado ao seu "limite". A apostar todo o seu tempo e empenho para conseguir tornar-se uma influencer digital de sucesso, a irmã de Cristiano Ronaldo revoltou-se com o facto de diariamente receber centenas de mensagens com pedidos de fãs que precisam de ajuda económica ou pretendem algo relacionado com o seu irmão.

Katia considera uma "falta de respeito e consideração pelo seu trabalho" que os responsáveis pela sua imagem recebam diariamente na agência com a qual trabalha mensagens que em nada estão relacionadas com a vertente profissional.

"É inadmissível que todos os dias enviem pedidos sobre pagar dívidas dos outros e assuntos não relacionados com a minha pessoa", afirma. "Vou ser clara, não sou banco eu luto pelo meu trabalho, a minha página e os contactos que aqui estão são de trabalho", esclarece, sem esconder a sua revolta.

"Eu não sou casa de caridade, nem sou a salvadora da pátria. Não sou a secretária do Ronaldo. Querem falar com ele ou com quem for, enviem mensagem para a página dele. Já chega de falta de respeito pelo meu trabalho. E não sou rica. Eu trabalho e vou continuar a trabalhar", continua, afirmando que por ter atingido o seu "limite" pretende agora "expor todos os pedintes sem noção".

"Estou cansada que me vejam como uma cobaia e moça de recados e não me deixem fazer o meu trabalho como deve de ser (...) Quando os colaboradores mostram as mensagens que alguns mandam eu sinto-me envergonhada", lamenta.

"A minha página é de uma pessoa normal que está a lutar pelos seus objetivos. Eu não sou o Ronaldo, nem jogo na Juventus. Sou a irmã dele que está a fazer o caminho dela. Respeitem, por favor", completou.

