Recuperada da Covid-19, Katia Aveiro está de férias no Algarve com a família.

Antes de regressar ao Brasil, onde vive atualmente, a irmã de Cristiano Ronaldo está a desfrutar do verão português, tal como revelam as suas mais recentes partilhas na rede social Instagram.

Esta sexta-feira, dia 13, Katia 'mimou' os seus seguidores com uma nova fotografia destes dias passados em Vilamoura. Trata-se de uma imagem onde vemos a empresária posar em biquíni ao lado da filha mais nova, Valentina.

"Amo o sol, amo o cheiro do verão, amo o mar, amo mais ainda esta minha mini diva. E amo todas as nossas perfeitas imperfeições", declara, mostrando-se confiante ao assumir as suas curvas.

Leia Também: Recuperada da Covid-19, Katia Aveiro está de férias no Algarve