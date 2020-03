Katia Aveiro fez uma publicação nas suas InstaStories a falar sobre o estado de saúde da mãe, Dolores Aveiro, que continua internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, na sequência de um AVC que sofreu na semana passada.

"Lá porque não publico fotos da minha mãe na cama do hospital não quer dizer que ela não esteja bem. Eu respeito muito a saúde e com ela não se brinca, nem tampouco se faz dela um motivo de exposição", começou por referir, deixando assim um recado a todas as pessoas que lhe têm vindo a mandar mensagens.

"Sim, entendo que estejam preocupados e que queriam saber da minha mãe, mas nós família pedimos um pouco de respeito", acrescentou, dando conta que é bastante complicado falar sobre o sucedido todos os dias.

"Garanto que está tudo bem! Que a mãe está recuperando bem, graças a Deus", sublinha.

"Já já, irão ver a mãe como sempre a viram... mas com calma e no tempo certo. Não vale tudo pela exposição! Pelo menos eu penso assim", completou, agradecendo ainda pelas mensagens de preocupação.

Veja a mensagem de seguida:

[Mensagem deixada por Katia Aveiro] © Instagram/Katia Aveiro

