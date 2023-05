Antes de ir para mais um treino, Katia Aveiro gravou vídeos que publicou nas stories da sua página de Instagram e onde começa por falar sobre o exercício físico, referindo que "os resultados é só ela que vê".

"Mais energia, mais paciência, mais vitalidade e não quero desistir. Saúde em primeiro lugar", realçou, mostrando-se focada nos treinos.

Katia Aveiro contou que ficou com "sequelas" da Covid-19, falando em "limitações respiratórias". A irmã de Cristiano Ronaldo ficou infetada com o vírus em julho de 2021, tendo sido na altura internada no hospital.

"Ainda tenho sequelas desde essa altura. Decidi agora, passado algum tempo, não ter isso como uma desculpa - que é uma desculpa real. Fiquei com algumas sequelas nos pulmões", explicou, acrescentando que "são tratáveis e estão quase a desaparecer".

"Estou a ir com calma, não quero parar", frisou, afirmando que o facto de "o pulmão ainda não estar a 100%" não a vai deixar parada.

"Vou fazer do meu jeito, conforme o meu corpo aguenta. O importante é conhecer os meus limites e esforçar-me para fazer mais e melhor", acrescentou.

Katia Aveiro destacou também os conselhos do irmão, Cristiano Ronaldo. "Há uma coisa que o meu irmão me disse: 'Fez 20 minutos, é melhor que nada'", partilhou.

Antes de terminar, detalhou que fez exames no mês passado e "já tem uma leve melhora". Veja o vídeo na galeria.

