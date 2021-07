Depois de ter revelado que testou positivo à Covid-19 e teve de ser internada, Katia Aveiro voltou a falar aos fãs.

"Tenho a minha orelha esquerda a arder, até tive que gravar porque pensava que ela estava vermelha, mas nem está muito. Os antigos dizem que a [orelha] esquerda é sinal que falam bem e a direita, quando arde, falam mal. Para já a [orelha] direita não se está a manifestar. Para já estão a falar bem", começou por dizer na manhã desta quarta-feira, 28 de julho, num vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram.

"Vamos com energias positivas, pensamento positivo, coisas boas. Esse é o meu pensamento, é isso que interessa, é isso que importa. Confiem em pessoas que estão do vosso lado, que conversam com vocês, que trazem coisas boas, que são exemplos e as respostas depois vêm lá para a frente. Fiquem com Deus", acrescentou de seguida. Veja o vídeo de Katia Aveiro na galeria.

Recorde-se ainda que, entretanto, Katia Aveiro também confessou que não foi vacinada contra a Covid-19.

