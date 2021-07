Katia Aveiro, de 44 anos, encontra-se internada com a Covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, depois de ter desenvolvido uma pneumonia causada pelo vírus.

Horas depois de ter partilhado a notícia com os seus seguidores do Instagram, a irmã de Cristiano Ronaldo revelou novos detalhes sobre o seu estado de saúde.

A empresária, que vive no Brasil e se encontra de férias em Portugal, confessa que não recebeu a vacina da Covid-19.

"Sobre as vacinas, não tomei. Mas agora, no momento, isso é o que menos me importa. No meu grupo de positivos havia pessoas vacinadas e houve internamentos e sintomas bem fortes, posso garantir. Então, pessoal, existe muita discussão que agora não me apetece ter. A minha recuperação é o que me interessa, e de todos os que estão nesta situação tal como eu. O resto só Deus sabe de tudo", revela.

Por fim, Katia tranquiliza todos os amigos que nas últimas horas têm procurado saber notícias suas.

"Amigos, amigas, conhecidos, por favor, sem perguntas e chamadas. Não consigo responder a todos, é praticamente impossível. Fiz a publicação e acho justo ter informado. Agradeço de coração as mensagens e carinho mas não consigo responder, só tenho falado com família próxima e filhos. Quem tem o contacto deles, falem com eles… mas está tudo bem, estou a recuperar e já, já estarei livre desta. Juro que estou a dizer a verdade", garante.

