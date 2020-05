Há vários anos a viver no Brasil, foi no 'país irmão' que desenvolveu o gosto pela restauração com a gestão do restaurante Casa Aveiro by Dolores, situado em Gramado. Agora que está de quarentena, a irmã de Cristiano Ronaldo mostra que não faz pausa na vida profissional e, uma vez que o estabelecimento está de portas fechadas, aproveitou para investir noutras áreas.

Como mostrou esta quarta-feira, dia 6, no Instagram, Katia continua dedicada à parte virtual do negócio, como algumas mudanças no site do restaurante, através da formação online que iniciou há poucos dias.

"Em progresso... Em breve com o meu nicho, com o meu fiel público, com o meu site profissional e executando parcerias e conhecimento em geral... A aprender", afirmou na legenda da publicação.

A imagem mostra o computador de Katia com a página aberta na "maior academia de influencers do Brasil" e ao lado um livro prático sobre Marketing.

