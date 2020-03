A família de Cristiano Ronaldo esteve em festa esta quarta-feira, 25 de março. O irmão do craque português, Hugo, completou mais um ano de vida.

Uma data que foi comemorada com a família junta, uma vez que todos se encontram em quarentena na ilha da Madeira, por causa da pandemia do novo coronavírus.

"Para tudo, o nosso Hugo faz anos, e que bom é poder comemorar a vida com saúde e perto dos nossos, sempre que possível. E hoje, por ironia do destino, estamos aqui contigo. Deus te dê muita saúde mano, amo-te muito", escreveu Katia Aveiro na legenda de uma fotografia que publicou na sua página do Instagram.

