Katharine McPhee vive uma fase única, depois de ter sido mãe do pequeno Rennie David em fevereiro, fruto do casamento com David Foster, e está a "amar" as novas curvas.

Esta terça-feira, a atriz, de 37 anos, destacou nas stories da sua página de Instagram imagens em que aparece em biquíni.

"Amo as minhas curvas porque foi o meu bebé que me deu", escreveu numa das imagens que pode ver na galeria.

