Kate Winslet acredita ter conseguido um feito "incrível", e até "sobre-humano", nas filmagens do novo filme 'Avatar: The Way Of Water'.

Em declarações ao Empire, Kate, atualmente com 46, contou ter aprendido a mergulhar por causa do seu papel na trama e ter-se tornado na atriz de todo o elenco capaz de suster a respiração durante mais tempo.

Ao dar vida à personagem Ronal, uma mergulhadora, a atriz teve de ficar debaixo de água "sete minutos e 14 segundos".

"A coisa mais incrível para mim, enquanto mulher de meia-idade, foi não só aprender algo novo mas também algo sobre-humano", realçou, satisfeita com o resultado alcançado.