Kate Middleton sempre optou por visuais elegantes e na maioria das vezes compostos por vestidos ou saias.

Sem perder a elegância, ao longo do último mês elegeu sempre looks com calças, tendo a imprensa estrangeira começado a especular sobre que mensagem estaria a tentar passar a princesa de Gales ou se existiria algum problema para que agora as suas pernas surgissem sempre cobertas.

Entretanto o mistério foi desfeito esta quarta-feira, dia 11 de outubro, durante uma visita à Universidade de Nottingham, para uma conversa sobre saúde mental.

Um mês após a sua grande aposta nas calças, Kate voltou a aparecer impecavelmente vestida, com um visual composto por um conjunto em bege da Sézane, com camisola de mangas compridas e botões nos punhos e saia de tubo com comprimento midi. Em conjunto, as duas peças têm um custo de 2

40 euros.