Kate Middleton retomou esta quarta-feira, 8 de junho, a sua agenda oficial depois de um intenso fim de semana marcado pelas celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II.

A duquesa de Cambridge visitou o centro Little Village, em Londres, para ficar a par do trabalho que tem sido desenvolvido pela instituição, que apoia bebés e crianças de famílias carenciadas.

Para a ocasião, Kate surpreendeu ao usar uma peça da marca de fast fashion Zara. Trata-se de um blazer da atual coleção da marca espanhola que custa 39,95 euros.

E esta não foi a única estreia. A mulher do príncipe William usou pela primeira vez uma clutch da atual coleção da Massimo Dutti (que custa 99,95 euros) e completou o look peças antigas, como as calças da assinatura do estilista Roland Mouret e os sapatos Gianvito Rossi.