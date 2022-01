Kate Middleton não teve a oportunidade de conhecer a sogra, a princesa Diana, no entanto, a duquesa segue os passos de Lady Di no que diz respeito ao seu relacionamento com os demais.

"Ela é paciente e tem a capacidade de ouvir", disse a especialista em realeza Ingrid Seward ao The Mirror. "Ela descobriu que tinha esta habilidade com as pessoas, é muito boa com os mais novos e com os mais velhos. Assim como a Diana era", nota.

"Hoje, definitivamente tem uma confiança e um equilíbrio. Aprendeu a ultrapassar a sua timidez", explica Seward.

"Segundo um conselho do príncipe Carlos, não tens de te apressar e aceitar centenas de causas, podes levar o teu tempo e desfrutar da tua família, e acredito que ter a família com ela ajudou-a a ganhar confiança", completou.

