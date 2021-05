Kate Middleton revelou-se bastante sensibilizada com um presente que recebeu durante uma visita surpresa ao Royal London Hospital, esta sexta-feira, dia 7 de maio.

A duquesa de Cambridge esteve à conversa com profissionais de saúde e conheceu alguns pacientes que têm feito atividades relacionadas com arte através do projeto Barts Health NHS Trust.

A determinado momento, a mulher do príncipe William não conseguiu disfarçar a felicidade quando lhe foi oferecido o livro 'Oh No, George!', de Chris Haughton. "Muito apropriado", afirmou

A título de curiosidade, o livro conta a história de George, um cão que promete portar-se bem enquanto o seu dono está fora de casa.

Note-se que Kate é mãe de George, de sete anos, Charlotte, de seis e ainda Louis, de três.

Leia Também: Kate Middleton brilha com visual elegante (e com cor vibrante)