Na noite de quarta-feira, Kate Middleton e o príncipe William foram convidados num jantar de gala oferecido pelo Governador da Jamaica e durante a ocasião a duquesa acabou por fazer uma confidência.

Kate frisou que adorou a sua passagem pelo país e que os cenários paradisíacos a fizeram querer regressar com os filhos - George, de oito anos, Charlotte, de seis, e Louis, de três.

"Foi ótimo, gostava de ficar mais tempo.[...] Ficámos tentados pelas praias. Paisagens incríveis. Da próxima vez temos que voltar com as crianças", disse, cita a revista Hello.

A visita à Jamaica, note-se, marca a segunda parte da tour pelas Caraíbas. Os duques já estiveram no Belize e preparam-se para viajar para as Bahamas.

