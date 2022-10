Kate Middleton e o príncipe William estiveram esta semana no País de Gales no âmbito da primeira visita enquanto princesa e príncipe de Gales.

Enquanto cumprimentavam as pessoas que estavam à sua espera, Kate encontrou uma mulher que estava a segurar uma bandeira com a fotografia do seu noivado (que aconteceu em 2010).

“Meu Deus, isso é do nosso noivado?”, perguntou a duquesa de Cambridge conforme se pode ver num vídeo.

“Rimo-nos sempre com isto. Embora estejamos casados há 11 anos, estamos juntos o dobro disso, por isso é extraordinário”, confessou.

Kate falou ainda da reação dos filhos cada vez que vêem estas imagens: “As crianças olham para as fotos e dizem, ‘mãe, pareces tão nova!’”.

William e Kate Middleton após anunciarem o seu noivado© Getty Images

Note-se que William e Kate, ambos com 40 anos, conheceram-se na Universidade de St. Andrews na Escócia.