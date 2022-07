Kate Middleton é uma das visitas mais aguardadas no Torneio de Wimbledon. Esta terça-feira, 5 de julho, a duquesa de Cambridge foi vista pela primeira vez no local enquanto se dirigia para o recinto do All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Para a ocasião, a mulher do príncipe William escolheu um vestido de padrão polka, azul, que usou precisamente há um mês num dos eventos do Jubileu de Platina da rainha Isabel II.

O vestido é de Alessandra Rich e a carteira de Mulberry.

Veja as imagens na galeria.

