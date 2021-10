Desde que se afastaram da família real britânica, que o príncipe Harry e Meghan Markle têm assinado diversos contratos ligados à comunicação, sendo que um deles dá conta da produção de programas para a Netflix.

Agora questiona-se: será que Kate Middleton lhes estará a seguir os passos?

Segundo o jornal britânico Daily Mail, a duquesa de Cambridge tem tido diversas conversas com um executivo poderoso do mundo da televisão, David Glover, da Channel 4.

Fontes referiram que Kate poderá inspirar-se no exemplo do marido, o príncipe William - cuja série documental com Sir David Attenborough começou esta semana na BBC1 - e também ela fazer um documentário televisivo.

O tema? O desenvolvimento das crianças nos primeiros anos de infância, uma causa para a qual tem vindo a chamar a atenção.

"A Catherine está muito interessada num programa", disse a fonte. "Ela acha que poderá ser uma forma muito significativa de explorar um tema importante. Tem ficado muito impressionada com os esforços do William e sabe o quanto ele gostou de fazer 'Earthshot'", completou.

