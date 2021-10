Como forma de assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental, que se celebra no dia 10 de outubro, James Middleton deu uma entrevista ao jornal The Telegraph na qual falou sobre a sua experiência com a depressão e como ultrapassou esta 'batalha'.

Neste sentido, deixou um agradecimento público à família, nomeadamente as irmãs Kate e Pippa Middleton, destacando o papel crucial que tiveram na sua recuperação.

"Todos eles [me apoiaram] e isso foi muito, muito importante. Não necessariamente ao mesmo tempo, às vezes individualmente, outras vezes juntos", disse.

"E isso foi muito importante, porque os ajudou a entenderem-me e a perceberem como funcionava a minha mente. Creio que aquilo em que a terapia me ajudou foi o facto de não ter toda a família a perguntar-me ‘O que é que podemos fazer?’ A única coisa que podiam fazer era irem comigo a algumas sessões para começarem a perceber-me", frisou ainda.

James Middleton vive atualmente uma fase de leveza e grande felicidade. No passado mês de setembro, trocou alianças com Alizee Thevenet numa cerimónia intimista no sul de França.

