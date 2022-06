A missa de Ação de Graças na Catedral de São Paulo, em Londres, marca o segundo dia de festividades do Jubileu de Platina da rainha Isabel II. Com a ausência da soberana, as atenções caiem sobre os restantes membros da realeza, nomeadamente em Meghan Markle e Harry, que se juntam à família real depois de meses afastados.

Depois da entrada dos duques de Sussex, seguiram-se Kate Middleton e o príncipe William, duas das personalidades de maior destaque da monarquia britânica.

Com a elegância que lhe é característica, Kate surgiu sorridente e deslumbrou com um vestido amarelo pastel neste dia em que 'divide' atenções com a cunhada.

