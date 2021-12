O príncipe William e Kate Middleton sempre se apoiaram um ao outro, sobretudo durante a fase mais atribulada em que o príncipe Harry e Meghan Markle se afastaram da família real britânica.

Segundo uma fonte revelou à revista People, Kate mostrou-se "muito, muito chateada" com tudo o que se passou, nomeadamente, as acusações de racismo na realeza e da falta de apoio que Harry e Meghan dizem ter sentido.

"As coisas com o Harry e a Meghan têm sido incrivelmente stressantes, no entanto, isto aproximou-os ainda mais [William e Kate]. A Kate ficava chateada porque via o William chateado. Ver o marido tão afetado era difícil", notou a referida fonte.

