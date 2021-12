Em geral, todos os visuais com que Kate Middleton surge em público são alvo dos mais diversos elogios, contudo, esta semana, há uma peça em particular que está a fazer sucesso nas redes sociais.

Num vídeo promocional revelado esta sexta-feira, 17 de dezembro, onde a duquesa de Cambridge fala do concerto de Natal que irá apresentar na Abadia de Westminster, a mesma usa um casaco de malha - tipo de peça conhecido com cardigan - da marca Miu Miu.

A peça é em caxemira e é ideal para esta altura do ano, devido à sua cor encarnada e motivos em forma de flores. No entanto, não é para todas as carteiras, uma vez que custa, aproximadamente, 1580 euros.

Ora repare:

Kate Middleton usa o cardigan de Miu Miu em vídeo promocional© Reprodução

A peça custa, aproximadamente, 1580 euros© Reprodução

