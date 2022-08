Kate Middleton foi a estrela durante uma visita que fez à 851 Trust and the Great Britain SailGP Team este domingo, 31 de julho, em Plymouth, Inglaterra.

Durante a visita, a duquesa de Cambridge participou em algumas atividades relacionadas com a sustentabilidade e numa corrida amigável de catamarã.

Para a ocasião, Kate decidiu 'fugir' ao seu estilo habitual ao surgir com um look ideal para os dias mais quentes de verão.

A duquesa de Cambridge, de 40 anos, conjugou uns calções brancos de Holland Cooper com uma camisola 'náutica' azul e branca. A mulher do príncipe William completou o visual com uns ténis brancos clássicos da Superga.

