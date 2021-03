A fotografia é uma das grandes paixões de Kate Middleton e os seus fãs vão agora poder ter em suas casas uma seleção de fotografias escolhidas pela duquesa.

Depois da exposição 'Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020', onde foram exibidas 100 das 31 mil fotografias que foram a concurso numa iniciativa de Kate em parceria com a National Portrait Gallery, estes trabalhos, que retratam a vida durante a pandemia, vão ser reunidos num livro que contará com o prefácio da duquesa de Cambridge.

Nesta obra, vai ainda aparecer uma fotografia de Kate, da autoria do Matt Porteous, que esta fez questão de partilhar na sua página oficial de Instagram, a de Kensington Palace.

"Quando olharmos para a pandemia de Covid-19 nas próximas décadas, pensaremos nos desafios que todos enfrentámos: os entes queridos que perdemos, o isolamento prolongado das nossas famílias e amigos e a tensão sobre os nossos trabalhadores chave. Mas também recordaremos os aspetos positivos: os incríveis atos de bondade, os ajudantes e heróis que surgiram em todas as áreas e de como juntos nos adaptámos a uma nova normalidade", escreveu na legenda.

Leia Também: Tio de Kate Middleton não acredita no que Meghan Markle contou