Kate Middleton e o príncipe William viveram pelo segundo ano consecutivo uma Páscoa diferente da habitual. Por causa da pandemia, os duques de Cambridge não conseguiram reunir-se novamente com a restante família real para a tradicional missa de Páscoa. No entanto, não deixaram de assinalar este dia nas redes sociais.

No Instagram oficial de Kate e William foi partilhado um vídeo em câmara lenta com um ovo de chocolate onde se podia ler: "Feliz Páscoa".

"Desejamos a todos uma Páscoa segura e feliz", pode ainda ler-se na legenda do vídeo. Veja abaixo:

Como relata a People, provavelmente, William, de 38 anos, e Kate, de 39, celebraram o feriado com a tradicional caça aos ovos da Páscoa com os filhos, o príncipe George, de sete anos, a princesa Charlotte, de cinco, e o príncipe Louis, que vai completar três anos no dia 23 de abril.

Leia Também: Rainha Isabel II vê o príncipe Harry como "uma alma perdida"

.