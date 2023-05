Carlos III e Camilla foram coroados este sábado, dia 6 de maio, um dia histórico que foi destacado nas páginas que os príncipes de Gales têm nas redes sociais.

Num vídeo que publicaram com o mundo, Kate Middleton e o príncipe William mostram imagens do dia da coroação, que começa com os bastidores da saída para a cerimónia.

"Obrigado a todos os que fizeram isto acontecer", pode ler-se no vídeo que pode ver na publicação abaixo:

