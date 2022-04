Esta quarta-feira, dia 27, Kate Middleton e a princesa Ana surgiram pela primeira vez só as duas num ato público ao visitarem instituições dedicadas aos cuidados de saúde das mulheres.

A Royal College of Midwives e a Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, instituições das quais são patronas, "estão a trabalhar juntas para combater as desigualdades nos cuidados de maternidade e garantir que as mulheres possam ter o melhor atendimento" independentemente

A filha de Isabel II e a duquesa surgiram juntas para visitarem as instalações e ficarem a par do trabalho que tem sido desenvolvido.

Kate e Ana mostraram-se cúmplices e bem dispostas nesta visita que ficará na memória de ambas. Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Kate Middleton recupera vestido que usou no batizado de Charlotte