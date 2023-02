Kate Middleton é a mais velha de três irmãos. Logo a seguir vem Pippa Middleton e, posteriormente, James, o mais novo.

No caso de James, nos últimos tempos este tem falado abertamente sobre a luta que travou contra a depressão no passado, assunto que voltou a abordar num texto que publicou para o The Sunday Times.

Nessa reflexão, James revelou que as duas irmãs fizeram questão de o acompanhar em algumas das suas sessões de terapia, sobretudo após a morte da sua cadela.

"Toda a gente sabia o quão importante ela era para mim, e depois chegou o dia que eles mais temiam: o dia em que a Ella deixou de estar na minha vida", lê-se.

"As minhas irmãs vieram a algumas das minhas sessões de terapia. Sempre estiveram presentes em fases difíceis", recorda.

Vale notar que a saúde mental tem sido uma das causas prioritárias do trabalho que Kate Middleton desenvolve enquanto princesa. O seu foco é sobretudo nas mães e crianças.

