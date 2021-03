A pequena Rani Rose, de dois anos, foi a grande protagonista da recente publicação que Kate Hudson fez na sua página de Instagram, na noite de quarta-feira.

A atriz partilhou na rede social um carinhoso vídeo da menina a dançar com o pai, Danny Fujikawa, ao som de Al Green. Imagens ternurentas que não passaram despercebidas aos olhos de muitos fãs.

Recorde-se que Kate é ainda mãe de Bingham, de nove anos, da relação com Matthew Bellamy, e de Ryder, de 17 anos, do primeiro casamento com Chris Robinson.

