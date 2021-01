Em casa de Kate Hudson as manhãs são repletas de boa disposição, assim mostra a última publicação nas suas redes sociais.

A atriz animou os fãs com adoráveis imagens em que aparece na companhia da filha mais nova, Rani Rose, de dois anos, no momento do pequeno almoço.

Entre mimos e movimentos de dança, assim começam os dias da dupla. Veja abaixo.

