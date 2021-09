Diane Kruger usou uma peça muito especial na noite de segunda-feira, 13 de setembro, na Met Gala.

A atriz desfilou pela passadeira vermelha do evento, que decorreu no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, e o anel de noivado não passou despercebido.

Esta foi a primeira vez que a celebridade, de 45 anos, exibiu a peça numa red carpet.

Diane Kruger prepara-se para casar com Norman Reedus, e não foi a única noiva a exibir o anel de noivado.

Recentemente, Kate Hudson foi pedida em casamento por Danny Fujikawa e o seu anel de noivado também não passou despercebido enquanto desfilava na passadeira vermelha da Met Gala.

Veja nas imagens da galeria.

