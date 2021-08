Diane Kruger e Norman Reedus estão noivos, revelou uma fonte à revista People.

Kruger, de 45 anos e Reedus, de 52, conheceram-se durante as gravações do filme 'Sky' em 2015. Na altura chegaram a promover a produção juntos no Festival de Cinema Internacional de Toronto, antes do seu romance se ter tornado público já em março de 2017.

Em maio de 2018 foi a vez de se revelar ao mundo que Kruger estava grávida da filha, agora com dois anos.

O casal sempre manteve a sua relação bastante privada, sendo que nem chegou a revelar o nome da menina.

Agora, preparam-se para dar mais um importante passo: o do casamento.

Leia Também: Eric Stonestreet, ator de 'Uma Família Muito Moderna', está noivo