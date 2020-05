São muitos os dramas à volta da família real britânica e segundo a imprensa internacional há uma série deles que irão ser revelados no livro - 'Palace: An Intimate Memoir From Queen Mary To Meghan Markle', de Tom Quinn.

Para o livro, o autor entrevistou diversos ex-empregados que trabalharam no Palácio de Kensington, incluindo alguns que trabalharam com o príncipe Harry e Meghan Markle, antes de estes se casarem.

O jornal britânico Daily Mail revela um excerto do livro onde é abordada a situação que levou ao mau ambiente entre Meghan e Kate, assim como a decisão dos duques de Sussex em deixarem de viver no palácio.

"A Kate é um dos membros mais simpáticos e não deixou que a vida no apartamento extremamente grande em Kensington lhe subisse à cabeça - ou pelo menos, não tanto", disse uma das fontes. "Ela é simpática com os trabalhadores, na sua maioria, e foi bastante recetiva na chegada da Meghan", acrescentou.

O mesmo informante chega mesmo a dizer que Meghan teve inveja da cunhada e do marido, William, bem como da opinião positiva que Harry tinha em relação a eles. "Embora o Harry tenha adorado a propriedade, a Meghan sabia que era minúscula em comparação com o vasto apartamento onde Kate e William viviam".

Por seu turno, uma segunda fonte acrescentou: "A Kate ficou horrorizada quando a Meghan gritou com um dos funcionários - foi aí que começaram as discussões sobre a saída do Palácio de Kensigton. Por um lado, ela queria ser como a Diana, a princesa do povo, por outro quer que as pessoas parem tudo quando ela estala os dedos", concluiu.

