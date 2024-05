Kate Beckinsale está de volta à passadeira vermelha depois de ter passado por um "ano difícil", como relata a People.

A atriz, de 50 anos, esteve um longo período internada no hospital com um problema de saúde que não foi revelado.

Na quinta-feira, dia 2 de maio, marcou presença na King's Trust Gala, evento que decorreu na cidade de Nova Iorque.

À conversa com a People, a própria confessou: "Foi um ano difícil". "Os meus pais não estão bem e o meu gato... Têm sido várias coisas. É por isso que é bom vir ver os amigos. [...] Todas as pessoas tiveram um ano difícil, acho eu", acrescentou.

No que ao look diz respeito, a atriz escolheu para a ocasião um vestido branco com transparências, camadas de tecido volumoso e uma 'fenda'. Veja algumas imagens na galeria.

