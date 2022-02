Kasha, um dos finalistas do reality show da TVI 'Big Brother Famosos', deu a sua opinião sobre o concorrente mais polémico da edição: Bruno de Carvalho.

"Acho que é impossível não vir como uma noção de quem era Bruno de Carvalho, mas de facto vinha sem qualquer tipo de preconceito", começou por garantir o músico dos D.A.M.A.

"Não vinha com preconceito nenhum, não vinha nada com ele fisgado, isso é totalmente mentira e acho que as minhas atitudes para com ele comprovam isso no início", garante.

"A verdade é que depois quando vi mais o bicho e percebi que ele não é uma pessoa muito frontal, quando o vi a mentir para as câmaras a falar sobre mim, só para passar uma imagem de uma pessoa que não sou. Na noite em que ele saiu tive algum cuidado com ele para não o apertar depois daquelas imagens.

Percebi que o Bruno não olha a meios para atingir os seus fins. Da minha perceção, acho que quando entrei estava a conhecê-lo, mas depois olhando para tudo o que já sabia antes, combinou. É o Bruno de Carvalho polémico e vaidoso que acabou por pôr os pés pelas mãos e isso veio ao de cima", completa.

Veja o momento.

