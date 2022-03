Kasha foi o grande vencedor da mais recente edição do 'Big Brother Famosos', motivo que levou o artista a ter uma conversa com Manuel Luís Goucha, no seu programa de ontem (28 de fevereiro) na TVI.

Questionado sobre o que aprendeu desde o dia da morte de Sara Carreira, a 5 de dezembro de 2020, o cantor afirmou: "A consciência de que é um sopro e daquilo que posso fazer por mim é muito recente. A vida é um sopro. Só faz dela bela também".

"É a transformação de sentimento. É aprender a viver em amor, a não matar, é em perceber que há outra forma de vida. As pessoas que já cá não estão continuam vivas em nós", completa.

