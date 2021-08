Karlie Kloss passou pela primeira vez o seu aniversário na companhia do filho, Levi, de quatro meses, fruto do casamento com Joshua Kushner.

A modelo completou 29 anos na terça-feira, 3 de agosto, e este foi o primeiro aniversário enquanto mãe.

"Ansiosa por tudo o que está para vir" neste novo ano, a modelo mostrou-se "grata" nesta nova fase da sua vida, estando radiante com a maternidade.

Numa publicação que fez no Instagram, destacou ainda algumas imagens deste dia especial. Veja abaixo.

"No meu primeiro aniversário como mãe, tenho um novo nível de apreciação e admiração pela minha incrível mãe. Amo-te mais do que jamais saberás", escreveu junto de uma fotografia antiga publicada nas stories.

Mas não ficou por aqui e destacou outras imagens. Veja na galeria.

