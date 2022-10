Kanye West parece estar a ficar sem soluções. Após a Adidas ter decidido terminar a parceria com o rapper, agora foi a vez da Skechers lhe fechar a porta - literalmente.

O artista, que deixou de ser representado por diversas marcas com as quais trabalhava após ter proferido comentários antissemitas, foi até à sede da Skechers, uma conhecida empresa de calçado desportivo, mas acabou por ser escoltado para fora do edifício.

Através de um comunicado, a Skechers revela que o cantor "chegou sem aviso prévio e sem convite" e que esta visita terminou após "uma breve conversa".

A marca diz ainda, na mesma nota, que "não tem intenções de trabalhar com West" e condena os seus recentes comentários. "Não toleramos antissemitismo ou qualquer outra forma de discurso de ódio", sublinham.

Kanye estaria, de acordo com a imprensa internacional, à procura de uma nova forma de produzir os ténis da Yeezy, a sua marca de calçado, que eram anteriormente produzidos pela Adidas.

Importa referir que o CEO e fundador da Skechers, Robert Greenber, e o cofundador e presidente da empresa, Michael Greenberg, são judeus.

