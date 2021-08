Kanye West promete vir a surpreender os fãs no seu próximo espetáculo. Conforme noticia o TMZ, o rapper está a recrear em palco a casa de infância onde cresceu quando vivia em Chicago.

Uma imagem do que está por vir já foi partilhada nas redes sociais.

Como se pode ver, as semelhanças com a propriedade são notórias, com a única diferença que o modelo está a ser construído no meio de um estádio.

Casa de infância do artista© Instagram - Kanye West

É neste contexto que decorrerão também as gravações para o

próximo álbum de Kanye intitulado de 'Donda', uma homenagem do artista à mãe.

A título de curiosidade, no ano passado, West comprou a casa onde viveu por 225 mil dólares.

