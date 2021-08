Kanye West e Irina Shayk viveram um curto romance este ano, segundo a imprensa internacional, e agora uma fonte comentou a relação.

Em conversa com a People, explicou que o romance "nunca foi uma coisa séria".

"O Kanye tem estado ocupado a trabalhar e a passar tempo com os filhos. Este é o seu foco. Ele não tem tempo para namorar neste momento. Ele acha a Irina incrível", acrescentou uma segunda fonte. "Eles permanecem amigos".

Informações que chegam pouco mais de um mês depois de uma fonte ter dito à revista que a modelo estava descontente com os rumores da separação. "A Irina está chateada com as mentiras sobre ela e o Kanye. Eles ainda estão a namorar", disse na altura. No entanto, a relação chegou mesmo ao fim.

De recordar que a modelo e o rapper foram vistos juntos pela primeira vez no início de junho, quando Kanye estava a comemorar o seu 44.º aniversário em França.

