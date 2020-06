A família Kardashian começou a semana com a comemoração de uma data especial. Kanye West, marido de Kim Kardashian, completou 43 anos esta segunda-feira, 8 de junho. Uma data que foi assinalada nas redes sociais pelo clã.

Entre as mensagens que foram partilhadas no Instagram, destacam-se as palavras da sogra do rapper, Kris Jenner.

"Feliz aniversário, #KanyeWest! És um filho incrível, pai, marido, tio, irmão e amigo... Obrigada por seres uma parte tão especial e importante da nossa família... gosto muito de ti", escreveu a matriarca da família Kardashian-Jenner.

Uma mensagem que chega ao lado de várias fotografias do artista com a família. Imagens que pode ver na publicação abaixo:

