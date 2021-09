Kanye West quer reconciliar-se com Kim Kardashian, garante a revista US Weekly.

De acordo com a publicação, o músico ficou com vontade de dar uma nova oportunidade à relação depois de ter visto a ex-mulher, mãe do seus quatro filhos, vestida de noiva no âmbito da recriação do casamento que o casal fez a propósito de uma das festas feitas para promover o álbum Donda.

"O Kanye quer voltar para a Kim", afirma uma fonte próxima do ex-casal, garantindo que o rapper está a fazer de tudo para reconquistar a famosa socialite.

Será que vai conseguir?

