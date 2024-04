Há muito que Kanye West deixou de ver apenas na música a sua fonte única de rendimento. Depois de se ter lançado na indústria do calçado, com a marca Yeezy, o rapper está agora prestes a iniciar-se no mundo da pornografia.

De acordo com o TMZ, que falou com uma fonte próxima de Kanye, o artista está a planear abrir um estúdio pornográfico de forma a realizar produções próprias. A ideia está já numa fase avançada e parece muito perto de ser anunciada como uma realidade.

O tabloide refere ainda que Kanye já iniciou negociações com Mike Moz, ex-marido da estrela da pornografia Stormy Daniels, dado que é alguém que conhece muito bem a indústria e saberá como dar os primeiros passos da marca.

As notícias em causa ainda não foram comentadas por Kanye West.

