Bianca Censori, mulher de Kanye West, tem dado muito que falar nos últimos tempos devido aos seus visuais arrojados e bastante sensuais.

No entanto, estas escolhas em nada têm agradado o pai, Leo Censori, que se mostrou indignado e disposto a confrontar o rapper pela forma "decadente" como tem incentivado a filha a vestir-se.

As queixas, conforme destaca a imprensa internacional, terão dado resultado.

Este sábado, Bianca surgiu com um look bem mais conservador, quando comparado com os anteriores.

A companheira do artista aparece com umas leggings e camisola sem decote.

Ora veja:

