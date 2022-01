Kanye West e Julia Fox 'confirmaram' que estão a namorar e partilharam algumas fotografias íntimas numa artigo da revista Interview.

A atriz de 'The Uncut Gems', de 31 anos, e o rapper, de 44, assumiram o romance esta quinta-feira, de acordo com a People.

Além de terem destacado algumas fotografias onde aparecem abraçados e a beijarem-se intimamente no chão, Julia Fox não se inibiu de falar sobre a relação com o 'ex' de Kim Kardashian.

"Conheci o Ye [como agora é conhecido Kanye West] em Miami na véspera do Ano Novo e foi uma ligação instantânea", escreveu para a revista.

"É muito divertido estar perto da sua energia. Eu fez com que eu e os meus amigos nos ríssemos, dançássemos e sorríssemos a noite toda", acrescentou.

"Decidimos manter esta energia e voar de volta para Nova Iorque para ver 'Slave Play'", continuou, mostrando-se também impressionada com a pontualidade de Ye, antes de falar sobre o segundo encontro.

Depois de terem assistido à peça de teatro, ambos foram jantar fora a um dos "restaurantes favoritos" de Julia Fox.

Ao longo da noite, o rapper foi surpreendendo Julia Fox, tendo até pago uma suite de hotel cheia de roupas. "Foi o sonho de todas as miúdas tornado realidade. Parecia um verdadeiro momento de Cinderela. Não sei como é que ele fez isto, ou como é que conseguiu tudo o que estava lá a tempo. Mas fiquei tão surpreendida", acrescentou. "Quem é que faz estas coisas num segundo encontro? Ou em qualquer encontro!", disse ainda.

Mas não ficou por aqui e afirmou: "Não sei para onde é que as coisas estão a caminhar, mas se isto é indicação de futuro, estou a amar esta jornada".

