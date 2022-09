Parece que Kanye West encontrou um novo amor. Uma fonte revelou ao Entertainment Tonight que o rapper, de 45 anos, encontra-se num relacionamento com Candice Swanepoel.

“O Kanye e a Candice estão a namorar, o seu relacionamento é novo”, afirmou a fonte em questão.

“Eles gostam um do outro e estão felizes pela forma como as coisas estão a correr. Em comum têm a moda e criatividade. O Kanye está feliz com a Candice”, completou.

Até ao momento, nenhuma das celebridades confirmou a relação publicamente.

Leia Também: Julia Fox fala sobre separação de Kanye West. "Orgulhosa de mim mesma"