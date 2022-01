Kanye West e Julia Fox acabaram de 'assumir' a relação em público e a notícia está a dar que falar, especialmente entre os que acompanham o rapper e a ex-mulher, Kim Kardashian.

De acordo com o Page Six, fontes acreditam que o rapper está "claramente doente" e que o romance com Julia Fox "é uma estratégia" para "irritar" Kim Kardashian.

Além disso, dizem que a relação de Kanye com a atriz só aconteceu por causa da proximidade de Kim e Pete Davidson.

"É uma jogada desesperada por atenção. Não há outra explicação", disse uma fonte.

Outra fonte insistiu que Kanye West continua magoado ao ver a ex-mulher com Pete Davidson.

"Ele luta publicamente para ter a família de volta, por isso ele estar ligado a todas estas mulheres diferentes... É muito estranho", disse uma fonte.

Recorde-se que Kanye West e Kim Kardashian têm quatro filhos em comum, North, de oito anos, Saint, de seis, Chicago, de três, e Psalm, de dois.

