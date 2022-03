Kim Kardashian já tinha falado sobre o "sofrimento emocional" que as publicações de Kanye West causavam, mas não está focada na suspensão do 'ex', durante 24 horas, do Instagram.

O rapper foi bloqueado temporariamente da rede social, e foi proibido de publicar, comentar ou mandar mensagens durante um dia. E apesar da ex-mulher ter achado "justa" a medida, não ficou a pensar muito na situação.

"A Kim achou a suspensão justa, mas a sua reação não foi muito dramática. É impressionante como ela consegue ficar calma e serena. Ela está muito feliz com o Pete [Davidson, o namorado]. Os filhos estão bem", disse uma fonte, citada pela People.

"Ela está a tentar dar o seu melhor para se manter positiva e concentrar-se em todas as coisas incríveis da sua vida", acrescentou.

De recordar que Kim e o ex-marido, Kanye West, são pais de quatro crianças, North, de oito anos, Saint, de seis, Chicago, de quatro, e Psalm, de dois.

