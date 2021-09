Kanye West está a ser acusado de roubar o logótipo de uma empresa e usá-lo para promover o álbum 'Donda'.

O rapper, de 44 anos, supostamente roubou o design da Infinity G8ds, diz o diretor criativo Randy Dawkins.

Em conversa com o Daily Beast, Randy Dawkins diz que Kanye West apresenta uma imagem muito semelhante ao design apresentado na roupa da sua marca.

"É dececionante", afirmou Dawkins. "Não temos nada contra ele, na verdade até gostamos dele. Mas a maneira como ele lidou com os negócios? Bem, isso é outra história", acrescentou.

Algumas imagens da Infinity G8ds:

As camisolas que foram vendidas na festa da apresentação do álbum 'Donda', a 5 de agosto:

Dawkins contou que o representante do rapper, Willie Wallace, contactou a empresa para saber mais sobre o logótipo da linha de moda Infinity G8ds. Estes conheceram-se por intermédio de outra pessoa que trabalhava com West, Travis Reece, que também é membro da Infinity G8ds.

Wallace terá sugerido a Randy Dawkins que lhe enviasse algumas peças para mostrar a West, referindo que o artista estaria interessado nelas.

Randy Dawkins acabou por enviar cerca de cinco peças e no dia seguinte recebeu uma videochamada de Wallace, que estava com o artista ao telefone.

"Eu falei diretamente com o Kanye ao telefone", revelou Dawkins, referindo que o artista disse que tinha "gostado realmente do design".

Katana Wilder, que também colabora com o grupo Infinity G8ds, gravou um pequeno momento da videochamada.

Mais tarde, no dia 26 de julho, dirigiu-se juntamente com a sua equipa para Atlanta para se encontrar com West no estúdio. "A conversa foi muito geral", recordou, acrescentando que explicaram ao rapper o conceito da marca e "ele adorou toda a ideia, todo o design".

"Ele começou a vender-nos sonhos de fazer negócio com ele. Pediu-nos para jantarmos juntos e jantamos. No final da reunião, ele disse que iria manter contacto connosco, mas nunca o fez", relatou.

Travis Reece apercebeu-se depois da chegada das peças para promover o álbum do rapper e ligou para Dawkins, contando que o design da sua empresa estava estampado nas mesmas.

Nessa altura, Dawkins tentou logo falar com West através de Wallace. "De repente, ele já não nos queria colocar em contacto com ninguém", destacou.

Travis Reece também terá perdido a sua posição como chef na equipa de West por ter deixado claro que ficava do lado dos companheiros de equipa da Infinity G8ds.

Leia Também: Divórcio de Kanye West e Kim Kardashian não vai ser cancelado