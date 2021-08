Kim Kardashian e Kanye West vão continuar com o seu processo de divórcio, apesar dos rumores que têm surgido na imprensa nos últimos dias e que deram conta de uma possível reconciliação.

Quem o garantiu foi uma fonte próxima à revista People: "Eles têm percorrido um longo caminho desde que a Kim pediu o divórcio. Foram precisos meses até que chegassem a este ponto. A Kim está feliz, eles dão-se bem e as coisas estão amigáveis. As crianças serão sempre a sua prioridade. Ela quer uma relação amigável com o Kanye, porque é bom para os filhos", nota.

"A Kim e o Kanye têm uma relação amigável. Sempre foi importante para a Kim ter uma boa relação com o Kanye. Não vão voltar. Ela aceitou o convite dele para almoçar esta semana porque chegaram a uma fase em que podem sair. Não há rancores", acrescentou a mesma fonte, sublinhando que não está nos planos da empresária uma reconciliação.

"A Kim gosta de receber conselhos do Kanye para os seus negócios. Está feliz por poderem sair. Por muito tempo, o Kanye ficou muito chateado e desapontado por a Kim ter pedido o divórcio. Ela percebeu porquê e deu-lhe algum espaço", completa.

Ou seja, as coisas estão bem entre o ex-casal e desta forma deverão continuar.

Leia Também: Kanye West deslumbrado ao ver Kim Kardashian em concerto: "Estás linda"